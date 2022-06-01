المملكة المتحدة تدين استخدام الألغام في ليبيا وتدعو إلى خروج المرتزقة

أدانت المملكة المتحدة استخدام الألغام الأرضية غير القانونية، وجددت دعوتها إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة دون تأخير.

جاء ذلك في تعليق لسفارة المملكة المتحدة على ظهور مزيد من الأدلة على ما خلفته مجموعة فاغنر الروسية في ليبيا، والذي لا يزال يتسبب في الموت والدمار، بحسب تغريدة للسفارة.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أشارت في تقرير صادر عنها الثلاثاء، إلى توافر معلومات جديدة من الوكالات الليبية تربط مجموعة فاغنر باستخدام الألغام الأرضية المحظورة والأفخاخ المتفجرة في ليبيا في الفترة 2019-2020.

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