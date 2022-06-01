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القائم بأعمال اليابان يبدي رغبة الشركات اليابانية استئناف عملها في ليبيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أبدى القائم بأعمال اليابان لدى ليبيا ماساكي أماديرا اليوم الأربعاء، رغبة الشركات اليابانية في استئناف عملها في ليبيا.

وقدم أماديرا خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي دعوة لمشاركة ليبيا في الملتقى الاقتصادي الياباني الأفريقي المزمع عقده في تونس خلال شهر أغسطس المقبل.

وأوضح القائم بالأعمال أن الملتقى يهدف لتطوير الاقتصاد في أفريقيا، بحضور قادة ورؤساء حكومات الدول الإفريقية.

وأكد أماديرا أن دعوة ليبيا للملتقى جاءت بالنظر إلى الدور المحوري لليبيا في القارة الأفريقية.

وبحث اللافي والقائم بالأعمال خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، ملفات التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية التي تجمعهما

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قناة ليبيا الحدث

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