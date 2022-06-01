أماديرا يبدي رغبة شركات بلاده في استئناف عملها بليبيا

أبدى القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى ليبيا ماساكي أماديرا رغبة شركات بلاده في استئناف عملها في ليبيا، مشيدًا بعمق العلاقات بين طوكيو وطرابلس، مؤكدًا في الوقت ذاته العمل على تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي الأربعاء مع أماديرا، حيث بحث اللقاء، الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس؛ ملفات التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية.

وقدم أماديرا الدعوة للافي للمشاركة في الملتقى الاقتصادي الياباني الأفريقي المزمع عقده في تونس خلال شهر أغسطس القادم، والذي يهدف إلى تطوير الاقتصاد في أفريقيا، بحضور قادة ورؤساء حكومات الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن دعوة ليبيا جاءت بالنظر إلى الدور المحوري لليبيا في القارة.

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