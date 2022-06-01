السيسي يجدد تأكيده على أهمية إنهاء وجود الميليشيات والجماعات الإرهابية في ليبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية إنهاء وجود الميلشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا، معتبرا أن وجودها يقوض فرص تحقيق الاستقرار والسلام.

جاء هذا خلال استقباله اليوم الأربعاء مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، وسفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة السفير كريستيان برجر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إنه بخصوص ليبيا تم التوافق على أهمية الإسراع في مسار عقد الانتخابات.

وأكد السيسي أهمية إنهاء وجود الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا والتي تقوض فرص تحقيق الاستقرار والسلام.