كرموس: هناك خلل في مجلس الدولة بعدم اعتماد التعديل الدستوري الـ12 

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، عادل كرموس، أن رئاسة المجلس لم تدع إلى عقد جلسة حتى الآن، مشيرا إلى أنه وفق اللائحة سيكون هناك اجتماع الاثنين الأول من بداية كل شهر.

وذكر «كرموس»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن الخلاف بين أعضاء المجلس ما زال قائما، وأن أعضاء اللجنة المكلفة باجتماعات القاهرة لديهم جلسة منتصف الشهر مع نظيرتهم من النواب في القاهرة.

ورأى أن عقد جلسة للمجلس الاستشاري قبل اجتماعات القاهرة لن تأتي بنتائج مهمة باعتبار أن الموضوع الأساسي هو حوارارت القاهرة، لافتا إلى أن هناك خللا في المجلس وهو عدم اعتماد التعديل الدستوري الـ12 من المجلس، في حين أن اللجنة في مصر تشتغل وفق التعديل الدستوري، ويناقشون النقاط الخلافية في مشروع الدستور الذي صوت المجلس على رفض المساس بها.

وتوقع أنه في حال عدم التوافق على المواد الخلافية في مشروع الدستور يتم اللجوء إلى العمل على قاعدة دستورية تُتجاوز فيها المسائل الخلافية لفترة برلمانية واحدة، وهذا الأمر يمكن أن يحقق توافقا بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة وينهي الحرج لدى من رفض العمل بالتعديل الدستوري الثاني عشر.