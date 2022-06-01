ارتكبوا جرائم بحق مهاجرين..النائب العام يرفع دعوى جنائية ضد مهرب صومالي وآخرين

العنوان – طرابلس

أعلن مكتب النائب العام رفع دعوى جنائية ضد مهرب صومالي وخمسة أشخاص آخرين ارتكبوا جرائم بحق مهاجرين، إضافة إلى تهريبهم عبر البر والبحر والاتجار بهم.

وذكر مكتب النائب العام أن إجراءات جمع الأدلة المتخذة في طور التحقيق الابتدائي، كشفت عن ضلوع المتهمين في ارتكاب أشكال وصور من الجريمة المنظمة.

وأضاف المكتب أن المتهمين أوقعوا عددا من المهاجرات تحت سطوة التهديد، وتعمدوا قتل العشرات من المهاجرين.

وأوضح مكتب النائب العام أن المتهمين قاموا بحجز حرية المهاجرين وإخفائهم قسريا؛ وتعريضهم لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية؛ وتحصلوا على منافع مالية غير مشروعة.

وكشف أن التحقيقات أسفرت عن ارتباط أولئك المتهمين بآخرين في دول الجوار؛ وغيرها ممن يجمعهم فكر إجرامي متعد للحدود القطرية.

ولفت المكتب أنه تقرر السير في الإجراءات والآليات الكفيلة بملاحقة عناصر الجماعات الإجرامية المنظمة التي أسهمت مع المتهمين في ارتكاب الأفعال المذكورة.