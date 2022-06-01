السيسي يشدد على أهمية إنهاء وجود الجماعات المتطرفة داخل ليبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أهمية “إنهاء وجود الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا، والتي تقوض فرص تحقيق الاستقرار والسلام”.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي، الأربعاء، بمفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، بحثا فيه تطورات القضايا الدولية والإقليمية بالإضافة لمستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق على أهمية الإسراع في مسار عقد الانتخابات وفقاً للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

يُذكر أن القاهرة تحتضن المشاورات الليبية بين ممثلي مجلسي النواب والدولة، للتوافق حول القاعدة الدستورية وتعديل القوانين الانتخابية، والتي ستستأنف جولتها الأخيرة في 11 يونيو الجاري.

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