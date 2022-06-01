نائب الرئاسي عبد الله اللافي يبحث مع رئيس المحكمة العليا آخر تطورات الملف السياسي

طرابلس 01 يونيو 2022 (وال)- عقد النائب بالمجلس الرئاسي السيد عبد الله اللافي اليوم الأربعاء، اجتماعا مع رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، بمقر المحكمة بطرابلس.

هذا وتركز الاجتماع حول آخر تطورات الملف السياسي في ليبيا، وآليات دعم حوار التوافق الوطني بين مجلسي النواب والدولة، الذي سيتم بموجبه الوصول إلى صياغة القاعدة الدستورية، التي تقود البلاد إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.

وأكد السيد النائب خلال الاجتماع، دعم المجلس الرئاسي للسلطة القضائية واستقلاليتها. (وال) ح س/ ر ت

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