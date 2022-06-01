المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب يستنكر نهج إعلام الدبيبة في تزييف الحقائق

نفى المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب ما يحاول البعض ترويجه من أكاذيب عن كلمة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في اجتماع سرت حول دخول الحكومة للعاصمة طرابلس بقوة السلاح، ومن بينهم الناطق باسم الحكومة منتهية الولاية المغتصبة للسلطة بقوة السلاح.

وأكد المركز الإعلامي في بيان له أن المستشار صالح أكد بشكل واضح لا لبس فيه بأن دخول العاصمة يكون بأحد المسارين اما القتال أو موافقة المجموعات المسلحة وتكون الحكومة تحت سيطرتهم، وأضاف أنه تجنباً لإراقة الدماء فإن مدينة سرت التي تتوسط البلاد هي الحل الضامن لتحرر الحكومة من السيطرة عليها في غير ما يقره القانون.

وأشار البيان إلى أن خيار القتال يعد غير مقبول ومرفوضا رفضاً باتاً في وجود حلول سياسية منها ممارسة الحكومة عملها من مدينة سرت، لافتا إلى أن نشر مثل هذه الأكاذيب هو استمرار لأعمال التزوير والتزييف ونقض العهود يعيها الجميع من أبناء شعبنا والمجتمع الدولي.