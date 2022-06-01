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نصيّة: لا يمكن قبول استمرار المؤسسات تحت “دولة الأشخاص”

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إلى استعادة الدولة وإنهاء سيطرة الأشخاص على المؤسسات.

وقال نصية في تغريدة عبر “تويتر”: “لا بد من الخروج من دولة الأشخاص إلى دولة المؤسسات، لا يمكن قبول استمرار المؤسسات التشريعية والتنفيذية والسيادية تحت دولة الأشخاص والرجل الواحد”.

وحذّر من أنه “إذا لم يتم العمل بالمؤسسات فإن الفوضى والتحكم الخارجي لن ينتهي”.

يشار إلى أن كلا من الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، وسليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية تغيبا عن عن الاجتماع الدي دعا إليه عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في سرت، فيما قدم مصطفى صنع الله اعتذاره لرئيس مجلس النواب وكلف بدلا منه 3 مدراء لشركات نفطية.

 

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سرت ليبيا مجلس النواب نصية

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صحيفة الساعة 24

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