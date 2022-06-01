النيابة العامة ترفع دعوى جنائية في مواجهة شبكة إجرامية يتزعمها صومالي

قررت النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية في مواجهة المشتبه به الصومالي حسن قيدي، المتهم بتزعم تشكيل متخصص في جرائم الهجرة غير القانونية، بالإضافة لخمسة عناصر آخرين.

وأوضح مكتب النائب العام في منشور، أن تحقيقات المحامي العام كشفت عن ضلوع هؤلاء المتهمين في ارتكاب أشكال وصور من الجريمة المُنظمة، كما أسفرت التحقيقات عن ارتباط أولئك المتهمين بآخرين في دول الجوار، وغيرها ممن يجمعهم فكر إجرامي متعدٍّ للحدود القطرية.

وأضاف المنشور أن المشتبه بهم ارتكبوا أفعال تهريب المهاجرين عبر البر والبحر، والاتجار بالبشر، ومواقعة عدد من المهاجرات تحت سطوة التهديد، وتعمد قتل العشرات من المهاجرين، وحجز حرية المهاجرين وإخفائهم قسرياً، وتعريضهم لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية؛ وتحصيل منافع مالية غير مشروعة.

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