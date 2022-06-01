عون يتهم صنع الله بالتقصير في حادثة تسرب بأحد خطوط النفط من السرير إلى طبرق | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

اتهمت وزارة النفط والغاز، المؤسسة الوطنية للنفط بالتقصير في أعمال الصيانة بعد حدوث تسرب في خط نقل النفط من حقل السرير إلى ميناء الحريقة بطبرق.

وأكدت وزارة النفط. أنّ تعليق المؤسسة الوطنية للنفط جميع المشاكل الفنية على الميزانية ليس له مبرر.

وأوضحت وزارة النفط والغاز أن مؤسسة أنفقت أنفقت خلال السنوات السابقة 4 مليارات دينار.

وطالبت وزارة النفط والغاز المؤسسة الوطنية للنفط توضيح بنود الصرف والإنفاق بالأرقام.

وأشارت الوزارة إلى أنها طالبت مرارا وتكرارا بأن تقدم المؤسسة رؤية واضحة لعمليات الكشف والصيانة على المعدات السطحية وكذلك إدارة المكامن.

وأفادت أنّها لم تستلم أي رد أو مقترح بالخصوص، داعية القائمين على المؤسسة التوضيح بالأرقام للشعب الليبي الميزانيات التي صرفت وعلى أية بنود تم صرفها.

وكان مراقب ميناء الحريقة ومصفاة طبرق رجب سحنون. قال أمس الثلاثاء إن هناك تسرب في خط البترول الرئيسي مابين طبرق وحقل السرير.

وأضاف سحنون لـ”أخبارليبيا24″ :”تم إبلاغنا عن طريق اللواء الثامن مشاة سرية الاستطلاع. عن وجود تسرب في خط البترول الرئيسي مابين طبرق وحقل السرير” .

وأوضح مراقب الميناء :”الأن نعد التجهيزات العاجلة لأقسام اللحام. بمنسقة الصيانة والنقل والعمليات والسلامة والأمن الصناعي التابعة لمرسى الحريقة ومصفاة طبرق للتحرك إلى مكان التسرب للحفر وإصلاح التسرب”.