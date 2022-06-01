ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبحث تحسين الأمن المائي ببنغازي

بحث الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك أندريه مع رئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي، تحسين الأمن المائي.

وأكد ممثل الأمم المتحدة خلال زياته مقر إدارة النهر الصناعي ببنغازي، أن نظام المشروع في حاجة ماسة للإصلاحات والتحديث لإطالة عمره الافتراضي، وذلك في تغريدة له عبر تويتر.

كما ناقش ممثل الأمم المتحدة مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري العمل الجاري لإعادة تأهيل مركز المجتمع المدني وخلق فرص العمل بالمدينة بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكداً حرصه على مواصلة الشراكة القوية مع بلدية بنغازي لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للسكان.