دومة: يجب تحرير المؤسسات السيادية من المستعمر الأجنبي

طالب عضو مجلس النواب مصباح دومة بتحرير المؤسسات السيادية من الخاضعين للسفراء الأجانب، في إشارة الى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط نصطفى صنع الله.

وقال دومة في تغريدة عبر “تويتر”: “المؤسسات المستعمرة التي لا تخضع إلا للسفراء لا تخدم إلا الأجنبي وعلى مجلسي النواب والدولة تنفيذ المادة 15 من الاتفاق السياسي لتحرير المؤسسات السيادية من الأجنبي”.

وأضاف: “نحمد الله أنهم لم يدنسوا أرض الجهاد سرت بحضورهم، فمدينة سرت على مر العصور تطرد المستعمر”.