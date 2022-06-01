مجلس التعاون الخليجي يحث الليبيين على تجنب اندلاع موجة عنف جديدة

حث المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، الأطراف الليبية على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة، وذلك بعد اشتباكات شهدتها طرابلس منتصف الشهر الماضي.

وأعرب المجلس الوزاري، في بيان، عن قلقه إزاء التطورات والاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس في 15 مايو الماضي، داعيا الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا، مؤكدا ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

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وأكد المجلس أن قراراته بشأن تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، مشددا على مساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم «داعش» الإرهابي، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

جاء بيان المجلس عقب اجتماع ترأسه وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، بمشاركة نظيره البحريني عبداللطيف الزياني، والقطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، وخليفة الحارثي، وكيل الخارجية البحرينية، وخليفة المرر وزير الدولة الإماراتي.