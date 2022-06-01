كراكسي: ما قامت به إيطاليا تجاه ليبيا أضعف مصداقية روما

قالت رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي ستيفانيا كراكسي، إنه كان ينبغي على حكومة بلادها ألا تستخف أبداً بمعاهدة الصداقة والتعاون التي وقّعها رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني مع ليبيا عام 2008، مشددة على ضرورة عدم تجاهل روما لهذه المعاهدة.

واعتبرت كراكسي أن ما قامت به بلادها تجاه ليبيا بعد المعاهدة أضعف مصداقيتها في العالم العربي، خاصة أن الاتفاقية كانت في مصلحة ليبيا، ملقية باللائمة على الفرنسيين والأمريكيين الذين دفعوا إيطاليا إلى القيام بخطوتها.

وأضافت كراكسي أن ليبيا اليوم تستغلها العديد من القوى الإقليمية مثل تركيا وروسيا في ظل عجز إيطاليا إلى حد ما، مشيرة إلى أن ما يمكن لروما القيام به في ظل الوضع الراهن معقد، خاصة أن ليبيا في خطر التفكك، لافتة إلى أنه من الخطأ الاستمرار في الهروب وفق ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وتحاول ليبيا إعادة إحياء هذه المعاهدة، ولذلك فقد بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو خلال زيارته لليبيا في شهر مارس من العام الماضي، إعادة تفعيل “اتفاقية الصداقة” بين البلدين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية