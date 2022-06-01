المتحدث باسم الحكومة يستعرض أهم ما دار في اجتماع الحكومة السادس

طرابلس 01 يونيو 2022 (وال)- استعرض المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الحكومة بطرابلس، أهم ما ورد في الاجتماع العادي السادس للحكومة.

فيما يتعلق بتنفيذ قرار زيادة المرتبات لعدد من الجهات في الدولة؛ أكد مجلس الوزراء أن الزيادة سيتم تنفيذها بعد إجراء المطابقة بين وزارة المالية والجهات المستهدفة بالزيادة.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على استكمال عدد من مشاريع الكهرباء، والموافقة على منح الجنسية الليبية لعدد 130 طلب للذين تمت مراجعتهم من قبل اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لمواطنات ليبيات المتزوجات من أجانب.

كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء صندوق لديوان الحبوب، ليساهم في توفير الحبوب بشكل دائم والمحافظة على المخزون الاستراتيجي.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتبار عدد من منتسبي الشرطة شهداء واجب الذين توفوا أثناء تأديتهم لعملهم ومنح مرتبات لأسرهم.

ومنح مجلس الوزراء الأذن للأسعاف الطائر لإنشاء مبنى جديد، ومنح قيمة مالية كبدل إيجار للنازحين بموقعي الفلاح 1 و2 . (وال)

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