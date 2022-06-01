اعتماد الاتفاقية الخاصة بجدولة الدين المستحق على غينيا بيساو لصالح ليبيا

اعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماعه العادي السادس للعام 2022 الذي عُقد اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس، الاتفاقية الموقعة مع غينيا بيساو بشأن الدين المستحق عليها لصالح الدولة الليبية، المقدر بأكثر من 5 ملايين دولار، بحسب إدارة الإعلام والاتصال الحكومي.

وتلا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، خلال الاجتماع مذكرة تضمنت تفاصيل ما جرى التفاوض عليه مع الجانب الغيني بشأن الديون المستحقة عليها لصالح ليبيا والمقدرة بقيمة 3 ملايين دولار وفق الاتفاقية الموقعة بين البلدين منذ 4 سبتمبر 1975، بعد تعثر سداد القرض وفوائده.

700 ألف دولار لسداد ضرائب على إحدى الشركات الليبية في غينيا بيساو

وأشارت المذكرة التي عرضها جمعة على مجلس الوزراء إلى أن وزارة المالية وقعت اتفاقية تسوية مع وزارة المالية في غينيا بيساو في العام 2018 تضمنت تحديد قيمة الدين المستحق على غينيا بيساو بمبلغ 6 ملايين دولار يتضمن المبلغ أصل الدين إضافة إلى الفوائد المستحقة.

ووفق المذكرة التي عرضها على مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماعه اليوم، فإن الجانب الليبي وافق على خصم 500 ألف دولار من إجمال الفوائد المستحقة على مبلغ القرض الممنوح لغينيا بيساو، مع التزامها بسداد 700 ألف دولار بالعملة المحلية خصما من الدين المستحق لصالح السلطات الضريبية الغينية وذلك لسداد قيمة الضرائب المستحقة على شركة «لايكو بيساو» وهي إحدى استثمارات الشركة الليبية الأفريقية على أن تخلى مسؤولية الشركة عن المبلغ المذكور.

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إضافة إلى ذلك، تلتزم غينيا بيساو بسداد المبلغ المتبقي والبالغ قيمته 5 ملايين و794 ألفا و500 دولار على 20 قسطا مع فائدة بنسبة 2% كل ستة أشهر على أن يسدد القسط الأول في 5 يونيو 2019 ويسدد القسط الأخير في 5 ديسمبر 2029.

غينيا بيساو لم تلتزم باتفاقية تسوية الدين

وذكر جمعة أن الجانب الغيني لم يلتزم بتنفيذ بنود اتفاقية التسوية رغم المكاتبات المتعددة، مشيرا إلى أن وزير المالية الغيني قدم خلال اجتماع عُقد في 3 سبتمبر 2021 مع الجانب الليبي طلبا للحصول على فترة سماح لمدة سنتين تبدأ من تاريخ 5 يونيو 2021 نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الغيني نتيجة تأثيرات جائحة كورونا.

وأكد جمعة توافق الجانبين الليبي والغيني على أن يقوم الجانب الغيني بسداد كافة الأقساط المتأخرة حتى تاريخ آخر استحقاق في 5 يونيو 2029 وفق اتفاقية التسوية وتنفيذا لذلك قامت وزارة المالية الغينية بسداد الأقساط المستحقة حتى 5 يونيو 2021 في حساب وزارة المالية الليبية بقيمة إجمالية قدرها نحو مليون و210 آلاف و700 دولار متضمنة مبلغ 925 ألف دولار كسداد مستحق من أصل الدين ومبلغ 285 ألف دولار كسداد للمستحق من الفوائد.