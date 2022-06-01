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السيسي يؤكد على ضرورة إنهاء وجود الميلشيات المسلحة في ليبيا

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – القاهرة

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على المطالبة بضرورة إنهاء وجود الميلشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا.

واعتبر السيسي خلال استقباله اليوم الأربعاء  مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي أن وجود المليشيات يقوض فرص تحقيق الاستقرار والسلام.

 جاء هذا ، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، وسفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة السفير كريستيان برجر.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أنه تم التوافق على أهمية الإسراع في مسار عقد الانتخابات في ليبيا.

وأوضح أن الرئيس المصري شدد على أهمية إنهاء وجود الميلشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا والتي تقوض فرص تحقيق الاستقرار والسلام.


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صحيفة العنوان الليبية

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