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النواب ينفي ما نسب لعقيلة صالح حول دخول طرابلس بالقوة

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب ما أثير من تصريحات نسبت لعقيلة صالح في كلمته التي ألقاها أثناء اجتماع الثلاثاء بسرت، حول دخول العاصمة طرابلس بقوة السلاح.

وأكد المركز في منشور له أن صالح أكد بشكل واضح لا لبس فيه بأن دخول طرابلس يكون بأحد مسارين، إما بالقتال أو موافقة المجموعات المسلحة وتكون الحكومة تحت سيطرتهم، مضيفاً أنه ومن أجل تجنب إراقة الدماء فإن مدينة سرت التي تتوسط البلاد هي الحل الضامن لتحرر الحكومة من السيطرة عليها في غير ما يقره القانون.

وأشار المركز إلى أن رئيس مجلس النواب اعتبر خيار القتال غير مقبول ومرفوض رفضاً باتاً، في ظل وجود حلول سياسية منها ممارسة الحكومة لعملها من مدينة سرت، مشيراً إلى أن الاستمرار في نشر مثل هذه الأخبار التي وصفها بالأكاذيب هي استمرار لأعمال التزوير والتزييف ونقض العهود، والتي يعيها الليبيون والمجتمع الدولي، وفق ما جاء في المنشور.

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قناة 218 الليبية

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