اتحاد القبائل الليبية يبدأ مشاوراته لتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام لإنهاء الأجسام السياسية القائمة

طرابلس 01 يونيو 2022 (وال)- بدأ اتحاد القبائل الليبية اليوم الأربعاء، اتصالاته ومشاوراته لتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام المتفق عليه في اجتماع تونس في الثلث الأخير من شهر مايو المنصرم، لوضع مبادرته الرامية لإنهاء الأزمة الليبية الراهنة، وإلغاء الأجسام السياسية القائمة حاليًا والمسئولة عن استمرار الأزمة وعدم إقامة انتخابات نزيهة؛ تمكن الشعب من اختيار نظامه السياسي والعناصر التي ترسخ هذا النظام.

وقال نائب رئيس الاتحاد فرج اطلوبة – في اتصال مع وكالة الأنباء الليبية اليوم الأربعاء – إن رئيس المجلس طاهر الشهيبي وعدد من هيأة الرئاسة، قد عقدوا اليوم أول مشاوراتهم في هذا الصدد مع مكتب القبائل في صبراته ورقدالين وزلطن والجميل، ومن المنتظر أن تواصل هيئة رئاسة اتحاد القبائل الليبية اتصالاتها مع بقية المكاتب الممتدة على كامل التراب الليبي، وذلك للتوصل إلى تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام المقرر عقده في وقت لاحق. (وال)

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