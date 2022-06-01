اقعيم يبحث الأوضاع الأمنية العامة بالكفرة

اجتمع وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، مع عضو مجلس النواب عن دائرة الكفرة سعيد أمغيّب بحضور مُدير الأمن عقيد خالد حيّار ومندوب المُديرية أحمد أبوبكر.

واستعرض الاجتماع الأوضاع الأمنية العامة بالمدينة وإحتياجات مديرية الأمن، فضلًا عن مُستجدات سير الدورة التدريبية الخاصة بمُنتسبي مُديرية أمن الكفرة.

بدوره تعهّد اقعيم بتقديم الدعم الكافي حال توفّر الإمكانيات اللازمة بما يضمن إستتباب الأمن ومُمارسة رجال الشرطة مهامهم في تأمين مدينة الكفرة على أكمل وجه .