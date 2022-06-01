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الحصان: قوة مشتركة انطلقت من طرابلس إلى الجنوب  

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال حمزة الحصان القيادي بالكتيبة 166، إن قوة مشتركة من اللواء 111 والكتيبة 166 وقوة مكافحة الإرهاب، خرجت إلى الجنوب لتمشيطه أمنيا.

وأضاف الحصان في تصريحات نقلتها قناة “فبراير” الموالية للمليشيات المسلحة، أن هذه التحركات التي قادها آمر شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب، مختار الجحاوي، جاءت بعد شائعات عن انتشار الإرهاب في الجنوب الغربي ولمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين النهر الصناعي من العبث والفساد.

وأوضح الحصان أن كانت الدورية انطلقت من طرابلس إلى ترهونة وبني وليد إلى حدود الشويرف الإدارية حتى المشروع الزراعي، مردفا: “ونطمئن الشعب بأن الأمور والأوضاع مستتبة”.

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«الحصان» الكتيبة 116 ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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