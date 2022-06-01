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العاصمة طرابلس تشهد اشتباكات مسلحة بين المليشيات وأنباء عن تعليق الرحلات في معيتيقة

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

كشفت مصادر متطابقة اليوم الأربعاء عن اندلاع اشتباكات مُسلحة عنيفة بمحيط مقر جهاز الأمن الخارجي في منطقة السبعة في العاصمة طرابلس.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات القائمة حتى الآن بين عناصر تابعة لآمر كتيبة ثوار طرابلس المدعو أيوب بوراس التابع للرئاسي وجهاز الشرطة القضائية الردع التابع للمدعو أسامة انجيم.

وأشارت إلى أن الاشتباكات بدات عقب شن القوات التابعة للمدعو نجيم على مقر جهاز المخابرات الذي يتواجد به أيوب بوراس.

في حين أكدت مصادر أخرى أنه تم تعليق الرحلات الجوية في مطار معيتيقة عقب اندلاع الاشتباكات المسلحة.


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صحيفة العنوان الليبية

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