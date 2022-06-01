مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية يبحث مشاكل الطلبة الليبيين الدارسين بالساحة المصرية

القاهرة 01 يونيو 2022 (وال)- بحث مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية عبد المطلب ثابت، مع الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية بالقاهرة، المشاكل التي تواجه الطلبة الليبين الدارسين بالساحة المصرية.

واستعرض اللقاء الذي عقد بمقر المندوبية الليبية، أوجه التعاون المشترك ما بين المندوبية والملحقية، وتحديدًا المؤسسات التعليمية التابعة للجامعة العربية.

كما ناقش اللقاء آلية توحيد الجهود من أجل وضع الحلول لمشاكل الطلبة الليبين الدارسين بالساحة المصرية في أقرب وقت ممكن. (وال)

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