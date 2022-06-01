الوطنية لحقوق الإنسان: منع ومصادرة حق التظاهر بالتزامن مع انتهاء مدة خارطة الطريق هو مصادرة لحق المواطنين

عقب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد عبد الحكيم حمزة، على بيان ميليشيا ما يسمى “قوة دعم الدستور والانتخابات” بشأن منعها تنظيم الوقفات الاحتجاجية أو التظاهرات في طرابلس.

حمزة، وفي تدوينة عبر حسابه بفيسبوك، قال: “لا يمكن أن نفهم من هذه التحذيرات غير أن السلطة تمارس في أسلوب الترهيب على المواطنين والتهديد لهم، وأن منع ومصادرة حق التظاهر وفي هذا الوقت بالتحديد الذي يرتبط بانتهاء مدة خارطة الطريق في الشهر الجاري هو مصادرة لحق المواطنين في التظاهر السلمي وحرية الرأي و التعبير”.

وتابع: “أن هذا الأمر مرفوض شكلا وموضوعا ولا يمكن الصمت حياله أو غض الطرف حياله، هذا الأسلوب القمعي واللجوء إلى الترهيب والتهديد والتلويح باستخدام العنف ضد كل من يرغب بالتظاهر، هذا الأسلوب يتعارض ويتنافى مع الحقوق والحريات العامة والحقوق السياسية للمواطنين والتي يكفلها القانون والاساس القواعد الدستورية ، وما يتعارض معها يُمثل جريمة يعاقب عليها القانون”.