الداخلية: ضبط 150 كيلوغراما من مخدر الحشيش في نالوت

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الأربعاء، ضبط 150 كيلوغراما من مخدر الحشيش قرب نالوت.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الدوريات الأمنية التابعة لفرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نالوت، ضبطت كمية تقدر بحوالي 150 كيلوغراما من مخدر الحشيش بالقرب من الشريط الحدودي بجانب النصب التذكاري لمعركة الباب.

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وأضاف البيان أن تلك العملية جاءت بالتعاون مع أحد أهالي منطقة وادي أوال، مشيرة إلى إحالة القضية إلى نيابة نالوت الابتدائية للاختصاص.

وفي 25 مايو، أعلنت مصلحة الجمارك، ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش على الحدود البرية التونسية، تقدر قيمتها بنحو مليوني دينار.

عملية ضبط شحنة من مخدر الحشيش في نالوت (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

عملية ضبط شحنة من مخدر الحشيش في نالوت (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

عملية ضبط شحنة من مخدر الحشيش في نالوت (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)