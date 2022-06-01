مباحثات ليبية إيطالية في مجال الحماية المدنية والسلامة العامة

بحث رئيس هيئة السلامة الوطنية عثمان مليقطة، مع مديرة الحماية المدنية الإيطالية أنجيلو بوريلي، أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال الحماية المدنية والسلامة العامة.

وشهد اللقاء الذي عقد الثلاثاء بالعاصمة الإيطالية روما، مناقشة عدد من الملفات المتفق عليها بين الجانبين لتفعيلها، من أجل تطوير أداء الحماية المدنية في البلدين والاستفادة من خبرات الجانب الإيطالي في مجال الإنقاذ البري والبحري وعمليات الإطفاء.

كما تطرق الجانبان إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجه آلية العمل، في كل من ليبيا وإيطاليا، حيث أكدا على الاستعداد المشترك للتعاون من أجل الارتقاء بأداء مستوى الخدمات الإنسانية، التي تسعى لتحقيقها أجهزة الحماية المدنية.

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