الدبيبة يُتابع مع ووزير الصحة المكلف خطوات تنظيم ملف العلاج بالداخل والخارج

طرابلس 01 يونيو 2022 (وال)- عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة المكلف رمضان بوجناح، بحضور مدير مركز طرابلس الجامعي، ورئيس جهاز الإمداد الطبي، ومدير إدارة الشؤون العلاجية والصيدلة .

وخصص الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس لمتابعة الخطوات المتخذة من وزارة الصحة بشأن تنظيم ملف العلاج بالداخل والخارج، ومدى جاهزية الوزارة في تنفيذ العطاء العام والذي لم ينفذ منذ العام 2009 م.

وقال رئيس الحكومة في كلمة له إن “ما يحدث في ملف العلاج وضع لا يمكن السكوت عليه، فان لم يتم تشكيل لجان طبية فرعية ومركزية وتحديد الحالات المرضية وفق معايير طبية محددة، فإن كل العمل غير قانوني” وفق قوله.

وفيما يخص العطاء العام لوزارة الصحة، أصدر رئيس الحكومة تعليماته بالمتابعة مع ديوان المحاسبة، من أجل اتمام الاجراءات ومراجعة العطاء والبدء. (وال)

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