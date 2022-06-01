العابد يبحث مع السكرتير الأول بالسفارة القطرية تطوير العلاقات بين ليبيا وقطر

التقي ظهر اليوم وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، علي العابد الرضا، القائم بالأعمال القطري لدى ليبيا أحمد الكبيسي، لبحث تطوير الشراكة الليبية القطرية.

وذكرت وزارة العمل والتأهيل، في بيان لها، أنه تم التباحث خلال اللقاء سُبل تعزيز وتطوير الشراكة الليبية القطرية في مختلف المجالات وتحديداً المتعلقة بشؤون العمل، كما تم التطرق خلال إلى اللقاء أهمية استمرارية التعاون بين الجانبين للاستفادة من الكفاءات والخبرات الليبية.

وأكد وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة على أن العلاقات الليبية القطرية ترتكز على الأخوة والشراكة في المجال الاقتصادي والحرص المشترك على تنميتها والارتقاء بها.

ومن جهته أعرب القائم بالاعمال القطري عن فخره واعتزازه بمستوى العلاقة القائمة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، التي ترجمت على أرض الواقع بالمزيد من التعاون المشترك في مختلف المجالات.