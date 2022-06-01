المسماري: تمويل التنظيمات الإرهابية يتم عبر عمليات الاتجار بالبشر والهجرة

العنوان – بنغازي

قال المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري إن التنظيمات الإرهابية تحصل على تمويلاتها عبر عمليات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وأضاف المسماري في تصريحات صحفية أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة خصصت مبالغ مالية لصالح ميليشيات إرهابية.

وأكد المتحدث باسم القيادة العامة، أن هناك ارتباط بين تحركات داعش الإرهابي في ليبيا وفي سيناء بمصر.

وأشار المسماري إلى أن داعش يحاول الانتشار في المناطق الحدودية مع تشاد والنيجر، موضحًا أن عمليات الجيش ضد التنظيمات الإرهابية على الحدود التشادية مستمرة.

ووصلت الأحد الماضي وحدات عسكرية تابعة للواء طارق بن زياد المُعزّز إلى جنوب ليبيا وتحديداً منطقة القطرون وذلك بعد رصد تواجد لعناصر وقيادات بتنظيم الدولة الإرهابية داعش.

وكان آمر عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان أكد أنه تم إطلاق عملية عسكرية نوعية مفاجئة أطلق عليها عملية اليوم الواحد.

وأوضح سحبان أنه تم خلال العملية استهداف عدد من الدواعش، مؤكدًا أن الدوريات الاستطلاعية البرية والجوية الصحراوية مستمرة على كامل المنطقة.

وأشار آمر عمليات الجنوب إلى أن عددًا من وحدات القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ مخططات المراقبة والتحري والبحث والملاحقة والهجمات المباغتة وتشترك في هذه العمليات عدد من وحدات غرفة عمليات الجنوب .

ولفت إلى أن محاولات الدواعش مستمره للاستفادة من المنطقة الجنوبية حيث يعول التنظيم على خلق موارد له والعمل على الاستفادة من ترامي المساحات وإمكانية الاختفاء والانتقال من مكان لآخر.

وأفاد أن عمليات المطاردة المستمرة والاستطلاع الأرضي والجوي قد استطاعت من خلاله القوات المسلحة إرباك هذه المجموعات وتوجيه ضربات قوية أربكت نشاطه ولوحظ في الأونة الأخيره محاولة نقل نشاط تواجده ماوراء الحدود الليبية في تشاد والنيجر.