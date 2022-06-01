الحكومة تعلن دخول محطة غرب طرابلس للخدمة آخر يونيو الجاري

أعلن المتحدث باسم حكومة الوحدة محمد احمودة، أن محطة غرب طرابلس ستدخل الخدمة نهاية يونيو، بعد أن كان من المفترض أن تدخل 1000 ميغا وات على الشبكة منتصف مايو، ولكن تأجلت إلى آخر يونيو، مشيراً إلى أن الحكومة قررت تفعيل قرار النظام السابق رقم 247 لعام 2006 بشأن تحديد أسعار الكهرباء، وإلزامية جبايتها من المنازل وذلك لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأضاف احمودة في إيجاز صحفي أن حجم إنتاج الشبكة حالياً 5300 ميغاوات، وهناك 600 ميغا تحت الصيانة متوقع دخولها نهاية شهر يونيو، لافتاً إلى أن الظروف الأمنية وإغلاق الموانئ النفطية حال دون استكمال المشاريع ودخولها الخدمة في الوقت المحدد، رغم أن الحكومة أعطت الإذن بإنشاء المحطات المستعجلة والقيام بالصيانة اللازمة وبدأت بعض المشاريع.

وفي سياق متصل أكد احمودة أن مجلس الوزراء قرر منح الجنسية الليبية للقائمة المحالة من مصلحة الجوازات، وعددهم 130 من أصل 289 طلباً، وأن كل الطلبات المقدمة للجنسية هي لليبيات متزوجات من أجانب أو أبناء ليبيات متزوجات من أجانب، مشيراً إلى التحفظ على 159 طلب جنسية لوجود شكوك في مسوغات طلباتهم.

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