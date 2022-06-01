ميليشيا ما يسمى “قوة دعم الدستور والانتخابات” المشكلة من قبل الدبيبة: ممنوع التظاهر في طرابلس لمدة 30 يوما

حذرت ميليشيا “قوة دعم الدستور والانتخابات” التابعة لرئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، من تنظيم الوقفات الاحتجاجية أو التظاهرات في طرابلس.

ووصفت القوة المشكلة من عدد من المليشيات المسلحة في طرابلس، في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، المظاهرات التي تنظم تحت شعارات الكهرباء، والجرحى، والمرتبات، وغيرها من الشعارات بأن الغرض منها زعزعة أمن العاصمة، ويستخدمها المخربون لدغدغة مشاعر الناس .

وقالت الميليشيا إنه تم التنسيق مع مديرية أمن طرابلس بعدم إعطاء أي تصاريح تظاهر لمدة 30 يوما، ويمنع منعاً باتاً التظاهر أو الدعوة للتظاهر خلال هذه المدة القابلة للتمديد، منوها إلى أن من سيخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.