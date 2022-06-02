حمودة: الموافقة على منح الجنسية الليبية لـ130 طلبا

استعرض المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة المؤقتة محمد حمودة في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة بطرابلس أهم ما ورد في الاجتماع العادي السادس للحكومة .

وفيما يتعلق بتنفيذ قرار زيادة المرتبات لعدد من الجهات في الدولة، أكد مجلس الوزراء أن الزيادة سيتم تنفيذها بعد إجراء المطابقة بين وزارة المالية والجهات المستهدفة بالزيادة .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على استكمال عدد من مشاريع الكهرباء، والموافقة على منح الجنسية الليبية لعدد 130 طلبا للذين تمت مراجعتهم من قبل اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لمواطنات ليبيات متزوجات من أجانب.

كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء صندوق لديوان الحبوب ليساهم في توفير الحبوب بشكل دائم والمحافظة على المخزون الاستراتيجي .

كما وافق مجلس الوزراء على اعتبار عدد من منتسبي الشرطة شهداء واجب الذين توفوا أثناء تأديتهم لعملهم ومنح مرتبات لأسرهم .

ومنح مجلس الوزراء الإذن للإسعاف الطائر لإنشاء مبنى جديد، ومنح قيمة مالية كبدل إيجار للنازحين بموقعي الفلاح 1 و2.