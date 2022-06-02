شاهد في «هذا المساء»: تصريحات عقيلة حول طرابلس.. بين التفسير والتبرير

ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء، الجدل الذي رافق تصريحات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بشأن «دخول الحكومة للعاصمة طرابلس بقوة السلاح»، وهو ما وصفه الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بـ«محاولة البعض ترويج أكاذيب».

وقال عقيلة صالح في اجتماع سرت الثلاثاء «إن دخول العاصمة يكون بأحد المسارين، إما القتال أو موافقة المجموعات المسلحة، وتكون الحكومة تحت سيطرتهم… وتجنبًا لإراقة الدماء فإن مدينة سرت التي تتوسط البلاد هي الحل الضامن لتحرر الحكومة من السيطرة عليها في غير ما يقره القانون».

– بليحق ينفي ما يروج حول كلمة عقيلة بشأن «دخول طرابلس بالقوة»

– عقيلة: خيار الاقتتال مرفوض وسرت الحل الضامن لعمل الحكومة تجنبًا لإراقة الدماء

لكن البعض تعامل مع الشطر الأول من التصريح على اعتبار أنها رسالة تهديد، بينما رفض الناطق باسم مجلس النواب هذا الاجتزاء، وقال إن عقيلة تحدث صراحة عن أن «خيار القتال يعد غير مقبول ومرفوض في وجود حلول سياسية منها ممارسة الحكومة عملها من مدينة سرت».

وحاولت الحلقة تقديم قراءة لمشهد اجتماع سرت، مع كل من: سامي الأطرش أستاذ القانون الدولي، وناصر القايد الخبير العسكري، وبشير الجويني الخبير في الشأن الليبي.