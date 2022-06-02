وفد طبرق إلى حكومة الوحدة يبرم تعاقدات بالجملة في قطاع المواصلات

اتفق وزير المواصلات بحكومة الوحدة محمد الشهوبي خلال اجتماعه مع عميد بلدية طبرق والوفد المرافق له بمقر الوزارة في طرابلس، على تنفيذ جملة من الإجراءات والمشاريع لصالح البلدية.

وتضمن الاتفاق فتح رحلات جوية لمطار طبرق إلى تونس والقاهرة ورحلة إضافية إلى طرابلس، إضافةً لتجهيز صالة في ميناء طبرق البحري لغرض تدشين خط بحري بين طبرق وتركيا، كما اتفق المجتمعون على أن تكون رحلة حجاج طبرق من مطار طبرق.

وفي اجتماع منفصل التقى فرج بوالخطابية رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق مع سامي العبش مدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، تم خلاله الاتفاق مع الشركة المصرية على تنفيذ طريق مزدوج بين طبرق وامساعد، إضافةً إلى تخصيص تفويضات مالية لمشاريع طريق التسليح والخليج والأندلس الغربي، وطريق المكب وطريق طبرق إلى بوالفرايس.

كما تضمنت المشاريع الجديدة إتمام إجراءات عقد إنشاء مزدوج للمدخل الغربي من بوابة وادي السهل إلى الجامعة، والتعاقد بتنفيذ مزدوج المدخل الشرقي من بوابة المثلث إلى جزيرة مدخل فندق دار السلام، والبدء بصيانة طريق بوابة المثلث إلى المطار.

يشار إلى أن اتفاقات المجلس التسييري لبلدية طبرق خلص أيضاً إلى الاستمرار في تنفيذ كافة المشاريع الأخرى التي تم التعاقد عليها سابقاً، واستبدال المشاريع غير ذات الجدوى بمشاريع أخرى تفيد البلدية بجميع فروعها التي تضم مدينة طبرق وبلدات وضواحي عدة.

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