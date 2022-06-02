الدبيبة لـ”بوجناح”: العمل الجاري في ملف العلاج غير قانوني

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة ، مساء اليوم الاربعاء، اجتماعا مع وزير الصحة المكلف رمضان بوجناح، بحضور مدير مركز طرابلس الجامعي، ورئيس جهاز الإمداد الطبي، ومدير إدارة الشؤون العلاجية والصيدلة.

وخصص الاجتماع لمتابعة الخطوات المتخذة من وزارة الصحة بشأن تنظيم ملف العلاج بالداخل والخارج، ومدى جاهزية الوزارة في تنفيذ العطاء العام والذي لم ينفذ منذ العام 2009م .

وأكد الدبيبة، في كلمة له، أن ما يحدث في ملف العلاج وضع لايمكن السكوت عليه، فان لم يتم تشكيل لجان طبية فرعية ومركزية وتحديد الحالات المرضية وفق معايير طبية محددة فان كل العمل غير قانوني.

وفيما يخص العطاء العام لوزارة الصحة ، أصدر رئيس الحكومة تعليماته بالمتابعة مع ديوان المحاسبة ، من أجل اتمام الاجراءات ومراجعة العطاء والبدء .