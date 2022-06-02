بليحق: الحكومة المغتصبة للسلطة تروج أكاذيب عن كلمة رئيس البرلمان حول دخول طرابلس بقوة السلاح

ليبيا – نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق ما يحاول البعض ترويجه من أكاذيب عن كلمة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الإثنين في إجتماع سرت حول دخول الحكومة للعاصمة طرابلس بقوة السلاح ، ومن بينهم الناطق باسم الحكومة منتهية الولاية (حكومة تصريف الأعمال) المغتصبة للسلطة بقوة السلاح.

بليحق وفي بيان له اليوم الأربعاء قال إن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أكد خلال كلمته بشكل واضح لا لبس فيه بأن دخول العاصمة يكون بأحد المسارين اما القتال أو موافقة المجموعات المسلحة وتكون الحكومة تحت سيطرتهم،وأنه تجنباً لاراقة الدماء فإن مدينة سرت التي تتوسط البلاد هي الحل الضامن لتحرر الحكومة من السيطرة عليها في غير ما يقره القانون.

وأشار إلى تأكيد رئيس البرلمان بأن خيار القتال يعد غير مقبولاً ومرفوضاً رفضاً باتاً في وجود حلول سياسية منها ممارسة الحكومة عملها من مدينة سرت.

بلحيق اعتبر نشر مثل هذه الأكاذيب هي استمرار لأعمال التزوير والتزييف ونقض العهود يعيها الجميع من أبناء الشعب والمجتمع الدولي.

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