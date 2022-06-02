بليحق: حكومة الدبيبة تروج أكاذيب عن كلمة عقيلة صالح في سرت

نفى الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق «ما يحاول البعض ترويجه من أكاذيب» عن كلمة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الثلاثاء، في اجتماع سرت، بشأن «دخول الحكومة للعاصمة طرابلس بقوة السلاح»، ومن بينهم «الناطق باسم الحكومة منتهية الولاية المغتصبة للسلطة بقوة السلاح».

وقال بليحق إن عقيلة «أكد بشكل واضح لا لبس فيه أن دخول العاصمة يكون بأحد المسارين، إما القتال أو موافقة المجموعات المسلحة، وتكون الحكومة تحت سيطرتهم، وأضاف أنه تجنبًا لإراقة الدماء فإن مدينة سرت التي تتوسط البلاد هي الحل الضامن لتحرر الحكومة من السيطرة عليها في غير ما يقره القانون»، حسب بيان على موقع المجلس الإلكتروني.

وأشار إلى تشديد عقيلة على أن «خيار القتال يعد غير مقبول ومرفوض في وجود حلول سياسية منها ممارسة الحكومة عملها من مدينة سرت»، مختتمًا: «نشر مثل هذه الأكاذيب هو استمرار لأعمال التزوير والتزييف ونقض العهود يعيها الجميع من أبناء شعبنا والمجتمع الدولي».

وأعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، رفض الحكومة تصريحات عقيلة «عن دعوته لدخول طرابلس بالقتال والحرب»، مضيفًا أن «الحكومة تطمئن المواطنين بأنها لن تسمح لأي طرف باستخدام القوة أو العنف من أجل الفوضى، وتنفيذ الأجندات السياسية الخاصة وفرضها بالقوة».