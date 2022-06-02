الدبيبة يوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لصرف مرتبات أعضاء المجلس البلدي البيضاء

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء، وزير المالية، خالد المبروك، باتخاذ إجراءات عاجلة لإحالة مرتبات أعضاء المجلس البلدي البيضاء، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي.

جاء ذلك وفق كتاب وجهه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، إلى المبروك ونشرته إدارة الإعلام والاتصال الحكومي.

يأتي ذلك عقب اجتماع الدبيبة في وقت سابق اليوم مع عميد وأعضاء المجلس البلدي البيضاء بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، بحضور كل من نائب رئيس الوزراء حسين القطراني، ووزيري الرياضة والموارد المائية.

وناقش الدبيبة مع أعضاء المجلس البلدي البيضاء المختنقات والمشاكل التي تعاني منها البلدية بهدف الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في كتابه إلى كتاب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الحكم المحلي رقم (رح.م/5749) المؤرخ في 15 نوفمبر 2021، والموجه من مدير إدارة الميزانية بشأن طلب إحالة مرتبات أعضاء المجلس البلدي البيضاء وفقا للكشف المرفق بالكتاب المشار إليه.

ووجه الدبيبة في ختام اجتماعه مع المجلس البلدي البيضاء الوزارات المختصة بحكومة الوحدة الوطنية بمعالجة ملفات المياه واحتياجات البلدية الأخرى، وكذلك تجهيز وتطوير مسرح البلدية، وصيانة عدد من المؤسسات التعليمية، إضافة إلى تكليف عدد من المسؤولين زيارة البلدية والوقوف على المشاكل ومعالجتها.