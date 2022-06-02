بسبب نفاد عدد من التطعيمات.. سميو يطالب المركزي وجهاز الإمداد الصحي بالتسريع في إجراءات التوريد

ليبيا – أكد مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبد الباسط سميو وصول شحنة من الطعم الخاص بشلل الأطفال منذ عدة أيام، وستوزع على المرافق الصحية الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن المركز ينظر إتمام الإجراءات لتوريد بقية الأصناف الأخرى من التطعيمات الروتينية.

سميو وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” قال: “ما زالت إجراءات التعاقد على توريد التطعيمات الروتينية للعام 2022 بين جهاز الإمداد الطبي ومصرف ليبيا المركزي، ونأمل أن تتم بأسرع وقت لا سيما وأن عددًا من التطعيمات نفدت”.

ونوه إلى أن الأمصال الخاصة بلدغ العقارب ستكون ضمن الشحنات المزمع توريدها بعد وصول شحنة منذ عدة أشهر.

سميو أكد أن ليبيا ما زالت خالية من تسجيل أي حالة من الموجة الخامسة وقد لا تسجل، لافتًا إلى أن الإقبال على اللقاح الخاص بفيروس كورونا ضعيف، وهو مرتبط بالوضع الوبائي وانتشار المتحورات.

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