عقيلة صالح: الحكومة المكلفة لها أن تعمل في أي مدينة ليبية | أخبار ليبيا 24

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وصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى مدينة سرت الأثنين وكان في استقباله رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا و عدد من أعضاء مجلس النواب عن الدائرة و عميد وأعيان بلدية سرت.

وكان عقيلة صالح قد اجتمع في سرت مع عدد من المؤسسات السيادية.

وأكد صالح بأن الحكومة المكلفة من مجلس النواب لها أن تعمل في أي مدينة ليبية طالما توفرت لها الظروف المواتية.

مطالبا الحكومة بضرورة الإهتمام بمدينة سرت وإعادة إعمارها وكافة المدن الليبية.

وعلق رئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا على الاجتماع عبر صفحته على التويتر.

وقال باشاغا بمبادرة كريمة من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إنعقد اليوم بمدينة سرت، اجتماعا ضم رئاسة مجلس النواب الليبي والحكومة الليبية وعدد من المؤسسات السيادية.

وتابع ” ناقشنا خلال الاجتماع مشروع قانون الميزانية “.

كما تم الاتفاق على إنطلاق أعمال الحكومة من مدينة سرت وتقديم خدماتها لكافة المواطنين في كامل ارجاء البلاد “.

واكد أنه تم الاتفاق على أهمية الإهتمام بقطاع الطاقة بما يكفل زيادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط.

منوها أن ذلك سيتم وفق ضوابط قانونية تضمن عدم إهدار العوائد النفطية أو إستغلالها سياسياً.

كما ناقش الإجتماع مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م المُقدم من حكومة باشاغا.

وحضر الاجتماع رئاسة مجلس النواب ولجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة.

كما حضر وزير التخطيط والمالية وعدد من المؤسسات ذات العلاقة منها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية.

فضلا عن ديوان المُحاسبة ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وهيئة مكافحة الفساد.