سليمان الشنطي يتفقد أحوال الجرحى والمرضى بالمصحات التونسية 

أجرى رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي جولة تفقدية لبعض المصحات العلاجية بالعاصمة تونس (الأطفال وقرطاجنة والباستور) تابع خلالها أوضاع المرضى والجرحى وعمل أقسام العمليات والعناية والإيواء.

والتقى “الشنطي ” خلال جولته بمدراء المستشفيات والأطباء للوقوف على حالة الجرحى والمرضى النزلاء، مطمئنا على أحوالهم والخدمات العلاجية المقدمة لهم ووضع العمليات والعناية لمعرفة الخلل الإداري والمالى وألية حلحلة هذه المشكلة التى تتعلق بأرواح المواطنيين.

وشارك رئيس الهيئة في الاجتماع الطارئ الذي عقد بمقر السفارة الليبية بتونس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب رفقة رئيس اللجنة المالية بالمجلس والقائم بأعمال السفارة وبعض المستشارين بالمجلس والهيئة والسفارة، ومدير عام شركة الأريج المتعاقدة مع وزارة الصحة لتقديم الخدمات العلاجية، وذلك لمناقشة موضوع الديون المتراكمة على السفارة لصالح الشركة ، من أجل إنهاء معاناة المرضى.