باشاغا يعزي في وفاة فرج المبري

العنوان

نعى رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، عميد بلدية طبرق الأسبق، فرج ياسين المبري، الذي توفي يوم الأربعاء، موجهًا التعزية إلى قبائل العبيدات في وفاته.

وقال باشاغا، عبر منصتي تويتر وفيسبوك: “باسمي وباسم جميع أعضاء الحكومة الليبية أتقدم بأحر التعازي والمواساة لآل المبري ولقبائل العبيدات في وفاة المغفور له بإذن الله فقيد ليبيا الكبير الشيخ فرج ياسين المبري”.

وأضاف: “كان الفقيد رجلا من رجال ليبيا المشهود بوطنيتهم ونزاهتهم وكان عميدا لبلدية طبرق وقدم لها وللوطن الكثير من الأعمال الجليلة”.

1/2 بإسمي وبإسم جميع أعضاء الحكومة الليبية أتقدم بأحر التعازي والمواساة لآل المبري ولقائد العبيدات في وفاة المغفور له بإذن الله فقيد ليبيا الكبير الشيخ فرج ياسين المبري. pic.twitter.com/avxFYCJdtp — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) June 1, 2022

والراحل يعد من الشخصيات البارزة سياسيا واجتماعيا في منطقة البطنان وبرقة بشكل عام.