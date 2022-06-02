ليبيا الان

باشاغا يعزي في وفاة فرج المبري

تم النشر منذُ 52 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

نعى رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، عميد بلدية طبرق الأسبق، فرج ياسين المبري، الذي توفي يوم الأربعاء، موجهًا التعزية إلى قبائل العبيدات في وفاته.

وقال باشاغا، عبر منصتي تويتر وفيسبوك: “باسمي وباسم جميع أعضاء الحكومة الليبية أتقدم بأحر التعازي والمواساة لآل المبري ولقبائل العبيدات في وفاة المغفور له بإذن الله فقيد ليبيا الكبير الشيخ فرج ياسين المبري”.

وأضاف: “كان الفقيد رجلا من رجال ليبيا المشهود بوطنيتهم ونزاهتهم وكان عميدا لبلدية طبرق وقدم لها وللوطن الكثير من الأعمال الجليلة”.

والراحل يعد من الشخصيات البارزة سياسيا واجتماعيا في منطقة البطنان وبرقة بشكل عام.


عدد المشاهدات:
58

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك