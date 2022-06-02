الدبيبة يتابع خطوات تنظيم ملف العلاج بالداخل والخارج

ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اجتماعًا مع نائبه وزير الصحة المكلف بالحكومة رمضان أبو جناح وعدد من المسؤولين الحكوميين.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة طالعته صحيفة المرصد، أكد حضور رؤساء أجهزة الأمن الداخلي ودعم وتطوير الخدمات العلاجية والإمداد الطبي ومدير مركز طرابلس الجامعي للاجتماع لمتابعة خطوات تنظيم ملف العلاج بالداخل والخارج ومدى جاهزية الوزارة لتنفيذ عطاء عام لم ينفذ منذ العام 2009.

وأكد الدبيبة أن ما يحدث في ملف العلاج لا يمكن السكوت عليه؛ لأن عدم تشكيل لجان طبية فرعية ومركزية وتحديد الحالات المرضية وفق معايير طبية محددة يعني أن كل العمل غير قانوني موجهًا تعليماته بالمتابعة مع ديوان المحاسبة لإتمام الإجراءات ومراجعة العطاء العام للوزارة والبدء في تنفيذه.

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