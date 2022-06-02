ليبيا تدرس آليات التوجه نحو الطاقة المتجددة

ناقش وزير النفط والغاز، محمد عون، ضمن فعاليات المنتدى الألماني الأفريقي للطاقة، أهمية التوجه نحو الطاقة المتجددة.

وأكد عون، ضمن فعاليات المنتدى المنعقد بألمانيا، أن الوزارة تعمل على دراسة وإعداد مخطط عام للطاقات المتجددة؛ عبر إحدى المكونات الرئيسة بالوزارة المعنية بشؤون الطاقات المتجددة؛ نظرًا لما تتمتع به ليبيا من إمكانيات سواء في مجال الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.

وفي وقت سابق، ناقش عون مع سفير ليبيا بجمهورية نيجيريا عياد مصباح الطياري، و وزير الدولة للثروة النفطية بجمهورية نيجيريا تيمبري سيلفا؛ أهمية الاستثمار في مجال الطاقة على مستوى أفريقيا، وإمكانية التحول نحو الطاقة النظيفة، بالإضافة لوضع مخططات مشتركة لشبكات نقل النفط والغاز بالقارة الأفريقية.

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