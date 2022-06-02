بوفايد: يجب تقديم طلب رسمي وعاجل للناتو بالتدخل

دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري “إدريس بوفايد”، إلى تقديم طلب رسمي وعاجل إلى الناتو بالتدخل سلما أو حرباً في ليبيا.

وقال “بوفايد” في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إنه “آن الأوان للناتو كي يتحمل مسؤوليته كاملة تجاه الفراغ الأمني الذي تركه ببلادنا وتغلغل المرتزقة الإجرامي بها”. بحسب قوله

وأضاف أنه “على المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية ووزارتي الخارجية والدفاع الطلب رسمياً من حلف شمال الأطلسي «الناتو» الذي ساهم بشكل كبير في ترك فراغ أمني مريع ببلادنا أن يتحمل مسؤوليته كاملة وبشكل لا يحتمل المزيد من الانتظار والتسويف تجاه تغلغل المرتزقة بها وتشكليهم تهديد خطير لأمن واستقرار بلادنا”. على حد زعمه.

وتابع؛ “وعلى رأسهم الفاغنر والمرتزقة السودانية والتشادية والسورية والتعامل مع هذا الوضع المتأزم الخطير محلياً ودولياً بكل الجدّية والصرامة”، مردفاً؛ “وبعد ذلك مشاكل الليبيين يحلونها فيما بينهم فوق الطاولة، والتريس تقرع لبعضها”. بحسب تعبيره

وختم “بوفايد” موضحًا “ومما لا شك فيه أن تسريبات تقرير الخبراء الأمميين الذي تم تسليمه لمجلس الأمن في الآونة الأخيرة الذي يقر بخطورة هؤلاء المرتزقة على أمن واستقرار بلادنا وانتهاكاتهم الخطيرة للقانون الدولي بالدليل الثابت؛ يعد مبرر قوي لتقديم طلب رسمي وعاجل للطرف المتسبب في الفراغ الأمني القاتل ببلادنا وذلك لإخراج هؤلاء المرتزقة المجرمون المأجرون سلماً أو حرباً واليوم قبل الغد”. بحسب كلامه.