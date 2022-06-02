الدبيبة يلتقي مع مجموعة من المدراء بالمستشفيات العامة

عقد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة مساء الإربعاء، اجتماعا بديوان رئاسة الوزراء، مع مديري مستشفيات كل من مركز الجراحات بنغازي، المرج التعليمي، الوحدة درنة، مركز طبرق الطبي، مركز بنغازي الطبي، بحضور وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية، ورئيس جهاز الامداد الطبي وعدد من مديري الإدارات الفنية بوزارة الصحة.

وخصص الاجتماع لمتابعة أوضاع المستشفيات ومدى توفر الادوية، والخدمات الصحية للمواطنين، والوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجهها .

واستمع الدبيبة لملخص حول نشاط الوزارة خلال الربع الأول من العام الحالي، وإجراءاتها بشأن دعم هذه المستشفيات من خلال ماعرضه وكيل الوزارة.

وأوضح مدير جهاز الامداد الطبي الطاهر بلخير، أن الإجراءات التي يقوم بها الجهاز لتوفير الأدوية سواء التخصصية أو العامة تأتي وفقا الاحتياج المحال من إدارة الصيدلة.