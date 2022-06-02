العابد يبحث سبل تحسين واقع سوق العمل بعدد من البلديات

ليبيا – التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال علي العابد بعميدي بلديتي غات والبركت إبراهيم خليل ومحمد زماكي وممثلين عن بلديتي تهالة والعوينات.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، فقد شهد اللقاء بحث آليات التنسيق لتفعيل برامج تدريبية تأهيلية متخصصة في هذه البلديات وتنشيط العمل في مركز التدريب ورفع الكفاءة في غات ليقدم خدماته للبلدية والمناطق المجاورة من تدريب وتأهيل وفق احتياجات سوق العمل المحلي.

وأضاف البيان: إن التباحث امتد ليشمل آلية تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع مكاتب العمل بالمناطق.

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