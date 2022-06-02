الشعاب: حكومة الدبيبة تسببت في انقسام واضح في الدولة ومؤسساتها

أكد عضو مجلس النواب، بالخير الشعاب، أن حكومة الدبيبة تسببت في انقسام واضح وجديد في الدولة ومؤسساتها.

وقال الشعاب “نبارك ونؤيد ما نتج عن اجتماع سرت، فمجلس النواب هو السلطة التشريعية التي يجب أن تمتثل لها كل الأجسام بما في ذلك حكومة الدبيبة”.

وأضاف “بعد فشل حكومة الدبيبة في إنجاز المهام المكلفة بها، كان لابد من وجود حكومة واحدة توحد المؤسسات والجهود، وكان على النواب تصحيح الأوضاع والتحرك بإيجاد حكومة أخرى، تتولى توحيد مؤسسات الدولة، ومن ثم الذهاب للانتخابات”.

وتابع “تم التوافق على فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة والذي لا يزايد عليه أحد في رده للعدوان على العاصمة وكقائد من قادة بركان الغضب، فمجلس النواب منح حكومة الدبيبة 131 صوتاً من أجل أن تقوم بدورها في توحيد مؤسسات الدولة وخاصة العسكرية”.

واستطرد “حكومة الدبيبة تركت توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وهو ضمن مسؤوليتها ومهامها، وتولت مسؤوليات أخرى ليست من مهامها، والحكومة في سرت ستكون بعيدة عن التكتلات والتهديدات، وسيكون عملها أفضل لبناء قوى أمنية وعسكرية”.